Messi projeta próxima temporada com 'grande otimismo'

Para completar, Messi lamentou o fato de que o Barça viu Tito Vilanova ter uma recaída no tratamento de um câncer e se ver obrigado a deixar de vez o cargo de técnico da equipe, no último dia 19, em plena pré-temporada do time espanhol.

Messi, entretanto, se vê pronto para iniciar uma nova jornada de sucesso pelo Barcelona, agora sob o comando do seu compatriota Gerardo Martino, recém-contratado.

"Chego para esta temporada com grande entusiasmo, e grande otimismo. Como eu sempre tento fazer", disse o atacante, durante premiação na qual foi eleito o melhor jogador do mundo pelo site goal.com, que reproduziu nesta terça as suas declarações.

"Foi uma temporada complicada, apesar de termos vencido La Liga (o Campeonato Espanhol). A Liga foi um título importante, pois é resultado de um trabalho realizado ao longo de um ano inteiro, mas nós tivemos que passar por muitos problemas e coisas que nos afetaram - lesões, coisas que impediram nossa reação em momentos importantes e, lamentavelmente, a doença de Tito", destacou o argentino.

Messi ainda lembrou dos sentimentos diferentes que viveu sob o comando de Vilanova, que conseguiu levar o Barcelona a uma campanha histórica no Espanhol, na qual o time somou 100 pontos, antes de se ver obrigado a pedir demissão por razões de saúde. "O melhor momento do ano foi, sem dúvidas, quando ficamos sabendo que éramos matematicamente campeões. O pior, sem dúvidas, foi quando soubemos da recaída que sofreu nosso técnico, Tito Vilanova", pontuou o jogador, que já havia sido dirigido pelo comandante nas categorias de base da equipe espanhola.