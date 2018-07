Messi recebe homenagem por ser o melhor do mundo

Eleito pela terceira vez consecutiva o melhor jogador do mundo, em eleição realizada pela Fifa, o atacante Lionel Messi recebeu uma homenagem de sua patrocinadora, a Adidas. A empresa de material esportivo criou uma chuteira dourada especial para o argentino.

A chuteira traz as inscrições "Fifa Ballon d`or – Player of the year” (Melhor jogador do ano. Vencedor do troféu bola de ouro da Fifa), “Gracias a todos” (obrigado a todos) e os anos “2009, 2010 e 2011″, gravados em dourado nas três listras da adidas.