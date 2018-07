Messi recebe os parabéns pelo aniversário de 27 anos

Um dia antes de decidir contra a Nigéria a primeira colocação do Grupo F, argentino Lionel Messi completa 27 anos. O aniversário do craque do Barcelona é o assunto do dia na Argentina, que vive a expectativa das oitavas de final da Copa do Mundo.

As comemorações devem ser adiadas para amanhã, quando a equipe se confirma na segunda fase do torneio, mas na internet, Messi recebe os cumprimentos de fãs e pessoas próximas. A esposa Antonella Rocuzzo usou o Instagram para, mesmo de longe, dar as felicitações ao marido. Antonella postou um vídeo com fotos de Messi quando criança, do filho Thiago e do casal, desejou um ótimo dia e boa sorte ao marido, que está em Porto Alegre para o confronto no Beira-Rio.

No Twitter, a hashtag #FelizCumpleMessi - feliz aniversário, em português -, está no topo da lista dos assuntos mais falados na Argentina. Os fãs parabenizam e exaltam a qualidade do jogador, que fez a diferença e decidiu os dois primeiros jogos da seleção na Copa.