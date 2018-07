Messi reclama da altitude de La Paz e celebra empate da Argentina

LA PAZ - O astro Lionel Messi aprovou a atuação da seleção argentina e celebrou o ponto conquistado no empate por 1 a 1 com a Bolívia, nesta terça-feira, em La Paz, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2014. O atacante ressaltou que não foi fácil atuar nos 3.660 metros de altitude da cidade boliviana.

"Sabíamos que seria um jogo assim, nós tivemos as melhores chances. Felizmente, conseguimos fazer as coisas bem, e como tínhamos pensado. É difícil jogar com tanto esforço e em jogadas de velocidade. É muito difícil para se recuperar", disse o jogador do Barcelona.

Na partida de terça, a Bolívia abriu 1 a 0, mas a Argentina conseguiu arrancar o empate com Banega. E Messi, que teve atuação apagada, poderia ter feito o gol da vitória nos minutos finais, mas parou no goleiro Galarza. "Fizemos um gol, tivemos chances de gol e as melhores foram nossas. Foi muito equilibrado e no final eu perdi um mano a mano. Fiquei com raiva disso", lamentou.

O empate manteve a Argentina na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas, com 24 pontos. Os próximos compromissos são com Colômbia, em casa, em 7 de junho, e Equador, fora, no dia 11. "Estamos muito bem. O grupo é espetacular. Temos que seguir. Vem dois jogos muito difíceis", concluiu Messi.