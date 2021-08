Messi recusa 10 de Neymar e deve usar o número 30 no Paris Saint-Germain

Com a confirmação da ida de Lionel Messi ao Paris Saint-Germain, começou a especulação sobre qual será o número da camisa do craque argentino no novo clube. Segundo o jornal Marca da Espanha, Neymar chegou a oferecer a camisa 10 para Messi, mas o jogador recusou.

Com isso, a camisa 30 é a favorita a ser escolhida por Messi para jogar pelo PSG. Este é o número que Lionel fez sua estreia no futebol profissional em 2003, quando entrou na vaga de Deco, aos 37 minutos do segundo tempo, na vitória por 1 a 0 do Barcelona em cima do Espanyol.

Leia Também Lionel Messi acerta com o Paris Saint-Germain por duas temporadas

Outra opção cogitada seria o uso da camisa 19, número que Messi usou na seleção argentina e chegou ao status de craque no Barcelona, ainda quando jogava ao lado de Ronaldinho Gaúcho, que vestia a 10 no clube. Outra hipótese em relação à numeração é a de que a soma dos números daria 10 (1+9=10), número consagrado do craque no clube catalão. No PSG, o espanhol Sarabia utiliza a 19 atualmente.

O mistério deve ser desvendado nesta quarta-feira, 11, às 6h (horário de Brasília), horário que o PSG marcou uma coletiva de imprensa.

Enquanto isso nas redes

Nas redes, a confirmação de Messi no Paris Saint-Germain foi o assunto do dia e levou a diferentes reações. Torcedores do Barcelona se despediram do ídolo enquanto imagens do jogador foram tiradas do Camp Nou.

É preciso recomeçar, mas ainda dói. Lionel Messi foi o primeiro a ser retirado da fachada do Camp Nou. pic.twitter.com/tAgVdFK4SZ — Canal Barça (@CanalBarcaBR) August 10, 2021

Por outro lado, houve torcedores que, com bom humor, já anunciaram a troca de torcida para o time de Paris agora que Messi foi confirmado na equipe. A frase ‘Sou PSG’ foi parar nos trending topics do twitter.

Me respeita que eu sou PSG desde a época em que o Messi desceu do avião em Paris — Fanáticos por Futebol (@Fanaticosporfu) August 10, 2021

Só pra deixar bem claro aqui: SOU TORCEDOR DO PSG DESDE QUE NASCI, OK? pic.twitter.com/F70ZUtLHp1 — Fuleragem FC (@fuleragemfc) August 10, 2021

Modinha? Não amigo sou PSG desde a época do Abelão pic.twitter.com/2r0zZpfmGm — Wolverine Cult Corinthiano ⊗ (@CultWolverine) August 10, 2021

Outros torcedores reagiram ao fato, criando uma pressão ainda maior sobre o clube parisiense para a conquista da Liga dos Campeões, com as contratações de peso e o trio Messi, Neymar e Mbappé.