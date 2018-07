Messi reforça desejo de ficar no Barcelona para sempre Eleito pela Fifa como melhor jogador do mundo no ano passado e finalista na disputa deste ano, Messi declarou nesta quinta-feira todo o seu amor pelo Barcelona. Durante encontro com 33 crianças de escolas da cidade, organizado pela Unicef, no Camp Nou, o astro argentino respondeu perguntas e reforçou seu desejo de continuar no clube espanhol até o final da carreira.