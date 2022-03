Messi volta ao Bernabéu para Real Madrid x PSG no estádio em que viveu pesadelos e triunfos

Em 16 temporadas no Barcelona, Lionel Messi emergiu como o adversário mais temível do Real Madrid no Santiago Bernabéu, um estádio lendário onde retornará na quarta-feira, às 17h, na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, agora vestindo a camisa do PSG.

Em 22 jogos, Messi acumula 12 vitórias, três empates e sete derrotas na casa do clube da capital espanhola, com 15 gols na conta. Aqui estão cinco de seus jogos mais memoráveis no estádio.

Real Madrid 4x1 Barcelona - 2008

Depois do hat-trick contra o Real Madrid no Camp Nou um ano antes, Messi viveu um pesadelo no Bernabéu em maio de 2008. A três jogos do fim do campeonato, o Real já era campeão, mas mostrou sua superioridade em campo na goleada por 4 a 1. Ainda vestido com o número 19, Messi, posicionado à direita com Bojan Krkic na frente e Thierry Henry na esquerda, quase não pôde fazer nada. Os madridistas já venciam por 2 a 0 aos 20 minutos de jogo graças a Raúl e Arjen Robben, e aumentaram a contagem com Gonzalo Higuaín e Ruud Van Nistelrooy na segunda parte, antes do honroso gol do Barça de Thierry Henry.

Real Madrid 2x6 Barcelona - 2009

Quase um ano depois, Messi devolveu o castigo aos torcedores merengues. O Barça goleou por 6 a 2 em Madrid em uma das piores humilhações do Real na história moderna do clássico. O técnico Pep Guardiola coloca Messi como falso 9, e o argentino faz dois gols.

Real Madrid 0x2 Barcelona - 2011

Um confronto no topo: uma disputa nas semifinais da Liga dos Campeões. No jogo de ida, em Madrid, as duas equipes se enfrentavam até o minuto 76. Messi então fez sua mágica para marcar os dois gols na vitória do Barça por 2 a 0. O primeiro aproveitando um cruzamento de Afellay da direita. O segundo foi pegar a bola aos pés de Busquets antes de iniciar um passeio entre os zagueiros merengues, terminando com um chute cruzado. Com um jogo de volta empatado em 1 a 1, o Barça chegaria à final da Liga dos Campeões e venceria o Manchester United por 3 a 1 com um gol, justamente, de Lionel Messi.

Real Madrid 3x4 Barcelona - 2014

Faltando nove rodadas para o fim do Campeonato Espanhol, a luta pelo título é acirrada. Diante deste novo clássico, o Real Madrid é o líder com quatro pontos de vantagem sobre os catalães. Pouco antes do intervalo, Messi empatou a partida em 2 a 2 com passe de Neymar, após Iniesta inaugurar o marcador com assistência do argentino. Logo após o intervalo, Cristiano Ronaldo coloca o time da capital na frente do placar. Messi responde com dois gols de pênalti em seu primeiro hat-trick no Bernabéu e o Barcelona vence por 4 a 3.

Real Madrid 2x3 Barcelona - 2017

Em um clássico quente e central na corrida pelo título espanhol, Barça e Real Madrid fizeram um jogo equilibrado e empatavam em 2 a 2, até que o camisa 10 aparece nos acréscimos para marcar seu 500º gol com a camisa do Barça. O argentino fica então na frente dos torcedores do Real Madrid, tira a sua camisa e mostra para as arquibancadas em uma imagem que rodou o mundo.