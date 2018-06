Messi sai do banco, Barça marca dois no fim e arranca empate do Sevilla

A invencibilidade do Barcelona no Campeonato Espanhol esteve perto do fim neste sábado. O Sevilla recebeu o time catalão, abriu 2 a 0 e desperdiçou inúmeras chances de matar o confronto. Mas no fim, na marra, o talento de Luis Suárez e Lionel Messi falou mais alto. Os dois marcaram em minutos consecutivos e selaram o empate por 2 a 2.

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Espanhol

+ TEMPO REAL - Confira os lances da partida

+ Com 2 de Bale, Real bate o Las Palmas e encosta no Atlético de Madrid no Espanhol

Melhor para o Barcelona, que mantém o sonho de conquistar o título espanhol de forma invicta. Líder disparado, o time chegou a 76 pontos, 12 à frente do Atlético de Madrid, segundo colocado e que ainda atua na rodada. Já o Sevilla chegou a 46 pontos, na sexta colocação, fechando a zona de classificação para a Liga Europa.

O confronto deste sábado foi dos mais emocionantes deste Espanhol e teve o Barcelona tomando conta das ações nos primeiros minutos, mesmo sem Messi, que começou no banco de reservas após se reapresentar com um leve problema muscular, sofrido quando servia a seleção argentina.

Suárez, em duas oportunidades, e Iniesta erraram o alvo por pouco e perderam grandes chances antes dos 10 minutos. A partir daí, porém, o Sevilla se encontrou em campo e assumiu para si o controle da posse.

Aos 21 minutos, Correa perdeu grande chance de cabeça, sozinho. Mas aos 36, saiu o primeiro gol dos donos da casa. O mesmo Correa recebeu pela esquerda, tabelou com Jesús Navas e tocou para o meio da área, onde Franco Vázquez apareceu completamente livre para finalizar.

Na volta do intervalo, o Barcelona foi para cima e cedeu espaço para os contra-ataques do Sevilla. Aos quatro minutos, Luis Muriel recebeu na entrada da área e tocou para Escudero, que parou em boa defesa de Ter Stegen. No rebote, o próprio Muriel finalizou para a rede.

Se o Barça já era ofensivo, se tornou ainda mais após o segundo gol. Messi finalmente foi a campo, aos 10 minutos, mas era o Sevilla que assustava nos contragolpes. Jesús Navas chegou a perder sem goleiro, parando em Piqué, que salvou em cima da linha. No rebote, Vázquez chutou para fora.

O jogo se tornou aberto e as equipes acumularam chances desperdiçadas. Aos 41 minutos, Denis Suárez cruzou para a área e Piqué cabeceou na trave, no que parecia ser a última chance do Barcelona.

Mas o time catalão não desistiu, seguiu em cima e foi premiado. Após escanteio da direita, Alcacer desviou na primeira trave e Suárez chegou por trás para diminuir, aos 42 minutos. E praticamente na sequência, Messi aproveitou sobra fora da área e finalizou de primeira, de longe, vencendo Sergio Rico e selando a igualdade.

As duas equipes agora voltam as atenções para a Liga dos Campeões, pela qual jogam no meio de semana pela ida das quartas de final. O Sevilla recebe o Bayern de Munique na terça-feira, na Espanha. Já o Barcelona encara a Roma no dia seguinte, no Camp Nou.