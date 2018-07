Messi se diz renovado para final da Liga dos Campeões

O argentino de 23 anos é o artilheiro na atual campanha do torneio continental com 11 gols, marca que obtém pela terceira temporada.

Messi foi o autor do segundo gol do Barça na vitória na final de 2009, quando o time catalão venceu por 2 x 0 o mesmo adversário de sábado.

"Queria jogar as últimas partidas, mas também me fez bem descansar", disse Messi em entrevista coletiva ao ser perguntado sobre ter ficado de fora dos últimos dois jogos do Barça no Campeonato Espanhol, contra Málaga e Deportivo La Coruña.

Sua última partida foi em 11 de maio, quando o Barça assegurou seu terceiro título espanhol consecutivo, diante do Levante.

"Descansei bem e agora começamos outra vez", afirmou.

Messi marcou 52 gols em todas as competições nesta temporada, incluindo três contra o Sevilla na Supercopa da Espanha. Ele participou ainda de 19 dos gols do Barça na liga espanhola e de três na Liga dos Campeões.

Seu segundo gol na partida de ida das semifinais contra o Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu incluiu uma de suas típicas arrancadas, deixando rivais no caminho e definindo com precisão. Por isso, a defesa do Manchester United terá um trabalho difícil para conter o atacante na final em Wembley.

"Eles (o Manchester) têm uma defesa dura, com jogadores grandes e com muita experiência, já que há muitos anos jogam juntos", disse Messi.

"São uma ótima equipe, têm grandes jogadores, será uma final muito equilibrada. A partida será decidida nos pequenos detalhes. Deveremos estar preparados desde o primeiro minuto e que esses detalhes aconteçam a nosso favor", completou.