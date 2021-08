Messi se emociona na despedida ao Barcelona e admite que assinar com PSG 'é uma possibilidade'

Lionel Messi se emocionou no início da entrevista coletiva de despedida do Barcelona, neste domingo, e garantiu que nunca imaginou que deixaria o clube espanhol, ao qual chegou quando ainda era um menino de 13 anos. O clube desistiu de renovar o contrato do craque argentino por causa de obstáculos econômicos e estruturais do regulamento da La Liga, responsável por organizar o Campeonato Espanhol.

"Eu teria gostado de me despedir de outra forma: nunca imaginei minha despedida porque a verdade é que não pensava assim", disse Messi, enxugando as lágrimas, na sede do clube. O astro garantiu que ainda não sabe qual é o seu destino, mas que o Paris Saint-Germain, de Neymar, "é uma possibilidade".

"Ainda não tenho nada fechado, mas estamos conversando", acrescentou. "Há 16 anos estou na equipe principal. Começar do zero, mudar... é uma mudança difícil para a minha família", disse o jogador de 34 anos, se mostrando resignado por ter de "aceitar, assimilar e começar de novo".

"Vou com a minha mulher, com três catalães argentinos, não posso estar mais orgulhoso", disse o jogador, em entrevista coletiva que contou com a presença de sua família, dos companheiros da equipe em que jogou e da diretoria do Barça.

O planeta do futebol esperava impacientemente pelo discurso de Messi desde o anúncio na quinta-feira de sua saída do Barça, quando sua renovação parecia no caminho certo. A notícia provocou um terremoto cujas consequências ainda serão vistas em um mercado de transferências que até então se mostrava bastante apático.