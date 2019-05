Messi se envolve em briga com torcedores do Barcelona após eliminação

Após a histórica eliminação do Barcelona nas semifinais da Liga dos Campeões, o craque argentino Lionel Messi teve uma discussão acalorada com um grupo de torcedores do clube espanhol no aeroporto de Liverpool, no Reino Unido, na terça-feira.

Logo depois do apito final no Anfield, o camisa 10 do Barça foi selecionado para realizar os exames antidoping, fazendo Messi ter chegado sozinho ao aeroporto. No local, o argentino se encontrou com um grupo de torcedores do Barcelona, que criticaram o desempenho do time catalão na goleada sofrida pelos Reds. O astro se irritou com as críticas e retrucou o grupo.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", a situação ficou cada vez mais tensa e Messi quase saiu no braço com os torcedores do Barcelona. O agente do atleta, Pepe Costa, teve que segurar o argentino. Por outro lado, um outro grupo de fãs aplaudiram o camisa 10.

O dia foi difícil para Messi. Além de ver sua equipe ter tomado uma virada histórica do Liverpool e quase ter brigado com os torcedores culés, os jornais "The Guardian" e "Marca" confirmaram que o craque chorou após a eliminação na Liga dos Campeões. No primeiro jogo, o Barcelona venceu os Reds por 3 a 0 e abriu uma larga vantagem para o segundo confronto. No entanto, no Anfield, o Liverpool superou todas as adversidades e goleou o clube catalão por 4 a 0, assegurando a vaga para a decisão da Champions League.