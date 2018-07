Messi se junta à família em Rosário para as festas de fim de ano

Depois de aumentar sua cota de gols no Barcelona, com os dois marcados diante do Córdoba, Lionel Messi deixa a Espanha para passar o Natal com os familiares na Argentina, como sempre faz todas as temporadas. O jogador tem casa em Rosário, onde ficará até a volta para Barcelona, marcada para dia 2 de janeiro. Dia 4, o time catalão enfrenta o Real Sociedad. Luis Enrique deverá conversar com os jogadores para saber quem está em melhores condições.

Messi é um dos jogadores apontados pela Fifa para ser eleito o melhor do mundo. Mas desta vez corre por fora, uma vez que o português Cristiano Ronaldo caminha para ser o escolhido. Messi conduziu a seleção argentina à final da Copa do Mundo no Brasil com a Alemanha, mas amargou com os colegas o segundo lugar. O meia fez uma competição boa, assim como o segundo semestre no Barcelona.

O ano de 2014 serviu para que Messi e Neymar pudessem fortalecer a amizade e o respeito mútuo. Há dois dias, Neymar postou uma foto com o argentino reverenciado o colega e dizendo que ele é o melhor do mundo. Os dois sul-americanos, rivais com a camisa de seus seleções, são ao Barcelona um toque refinado e talento.