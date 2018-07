Messi se recupera de lesão e é confirmado contra o Celta

Depois de ficar de fora dos dois amistosos que a Argentina fez no mês passado, o atacante Lionel Messi está de volta ao Barcelona para enfrentar o Celta, pelo Campeonato Espanhol. O craque está recuperado de uma lesão no pé direito e viaja normalmente com o elenco catalão para Vigo, onde a equipe joga neste domingo.

O técnico Luis Enrique afirmou que Messi está bem fisicamente e por isso ele deve aparecer no time titular, formando o ataque com Neymar e Luis Suárez. O treinador tem dois problemas: o zagueiro/volante Mascherano está suspenso, enquanto o lateral-esquerdo Jordi Alba voltou machucado da seleção espanhola. Douglas, como de costume, fica fora da viagem por decisão técnica.

A rodada deste fim de semana do Espanhol é a primeira depois da vitória do Barcelona sobre o Real Madrid, no clássico de duas semanas atrás. Agora o Barça tem quatro pontos de folga sobre o rival: 68 a 64. Em Vigo, vai tentar devolver a surpreendente derrota para o Celta, em pleno Camp Nou, no primeiro turno.