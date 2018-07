Messi se supera com partida magistral contra o Bayern de Munique

O argentino deixou o zagueiro do Bayern Jérôme Boateng no chão no Camp Nou e tirou Neuer da jogada com um chute preciso que fez os torcedores delirarem no Camp Nou.

As comparações com a semifinal contra o Real Madrid em 2011, quando Messi marcou dois gols no final da partida, foram óbvias, mas desta vez, havia mais do gênio argentino. O segundo gol de Messi, especialmente, gerou elogios de ambos os lados, com manchetes nos jornais esportivos desta quinta-feira o chamando de tudo, de deus a extra-terrestre.

"Foi um segundo, aconteceu assim", disse Messi, com humildade típica, a repórteres quando perguntado sobre o segundo gol. "Imagino que Boateng esperasse que eu trocasse para meu pé bom (esquerdo), então cortei para o outro lado", completou.

Com Messi em ótima fase, será difícil imaginar o Bayern dando a volta por cima na partida de volta em Munique, e o Barça procura repetir a tríplice coroa de 2009, conquistada pelo ex-técnico dos catalães e atual comandante do Bayern, Pep Guardiola.

"A Alemanha é um lugar muito difícil para jogar... temos um bom resultado, mas ainda temos muito faltando e não podemos dar nada como garantido", disse Messi.

(Reportagem de Iain Rogers)