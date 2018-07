Messi se torna embaixador de montadora chinesa

A principal montadora chinesa revelou nesta sexta-feira a sua ambição de ser uma empresa de alcance global com a contratação do astro argentino Lionel Messi como embaixador internacional para promover os seus veículos.

A empresa Chery Automobile Co. fez o anúncio nesta sexta-feira. Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2009 e é a principal estrela do Barcelona, atual campeão mundial, da Liga dos Campeões da Europa, e espanhol.

O porta-voz da Chery, Jin Yibo, disse que a empresa pretende duplicar as exportações nesse ano para 100 mil unidades e que se apoiará em Messi para promover seu modelo de luxo Riich. "Messi é o melhor jogador de futebol do mundo, e desta maneira é um grande embaixador para representar o nosso exclusivo modelo Riich", afirmou.