Messi se torna o maior contribuinte de impostos da Espanha

Messi é um dos maiores jogadores do mundo e acaba de conseguir um novo título não tão desejado. O craque do Barcelona se tornou o maior contribuinte do imposto de renda na Espanha. Segundo o jornal La Vanguardia, o atleta teria pagado ao governo cerca de 53 milhões de euros (aproximadamente R$ 161 milhões) referentes ao seus rendimentos com salário e direitos de imagem.

Os valores seriam referentes ao ano de 2013 mais os pagamentos complementares de 2010 a 2012, já que neste período Messi não pagou os impostos referentes aos seus direitos de imagem. Isto teria acarretado uma multa de 3 milhões de euros.

No ano passado, Messi e seu pai foram acusados de sonegar impostos, já que parte dos vencimentos do craque teriam ido direto para paraísos fiscais. Na época a receita federal estimou que entre 2007 e 2009, o jogador recebeu em diretos de imagem cerca de 10 milhões de euros.

Ao longo dos últimos sete anos, o jogador do Barcelona teria pagado cerca de 100 milhões de euros (cerca de R$ 305 milhões) em impostos para o fisco espanhol.