Messi sofre lesão e não bate recorde em empate na Liga

Ao deixar o gramado na maca, com visíveis sinais de dores, nesta quarta, Messi desperdiçou a chance de alcançar e até superar o recorde de gols de Gerd Müller em apenas um ano. Em 1972, o alemão marcou 85 gols. O argentino soma 84, mas poderá ficar aquém deste recorde se a lesão for grave - o Barcelona ainda fará mais quatro jogos neste ano, pelo Campeonato Espanhol e pela Copa do Rei.

Messi sofreu uma lesão no joelho esquerdo em um choque com o goleiro Artur, do Benfica, aos 34 minutos do segundo tempo. O argentino estava em campo há apenas 20 minutos porque o técnico Tito Vilanova havia decidido poupar alguns titulares, uma vez que a equipe já estava classificada para as oitavas de final da Liga.

Xavi, Iniesta, Mascherano, Pedro, Jordi Alba e Fàbregas nem entraram em campo. Thiago Alcântara e seu irmão Rafinha, ambos filhos do brasileiro Mazinho, e Adriano começaram como titulares, mas não conseguiram levar o Barcelona à vitória. Nem a entrada de Messi e Piqué alteraram o panorama da discreta partida.

Com o resultado, o Barcelona encerrou sua participação na fase de grupos com 13 pontos, na liderança isolada do Grupo G. O Celtic ficou com a segunda vaga da chave, com 10. Hooper e Commons, de pênalti, marcaram os gols escoceses, enquanto o atacante brasileiro Ari anotou o gol do Spartak.

O time russo ficou no quarto e último lugar do grupo, com apenas três pontos. Já o Benfica terminou em terceiro, com 8 pontos, e ganhou o direito de disputar a fase eliminatória da Liga Europa.