Messi supera Cristiano Ronaldo e também bate Raúl na média de gols

Messi chegou à marca de 71 gols na Liga dos Campeões, igualou o recorde histórico de Raúl e, de quebra, superou Cristiano Ronaldo ao virar o "placar" contra o português, que estacionou nos 70 gols ao passar em branco contra o Liverpool. Na disputa com Raúl, o argentino também leva a melhor em relação à média de gols. O craque do Barcelona disputou 90 jogos para alcançar o número, com média de 0,79 - Raúl entrou em campo 142 vezes (0,5 gol por confronto).

Já Cristiano Ronaldo fez 70 gols em 107 partidas - a média é de 0,65 gols por jogo. Messi disputa sua 11.ª edição da Liga dos Campeões, sempre pelo Barcelona, enquanto o rival registra a sua 12.ª participação, com o Manchester United (2004 a 2009) e o Real Madrid (2010 a 2015). Raúl, por sua vez, jogou a competição por 15 anos (em 1996 e entre 1998 e 2010, pelo Real, além de 2011, pelo Schalke 04).

Messi também alcançou o recorde mais novo: aos 27 anos. Cristiano fez 29 no começo deste ano e deve ter mais duas chances - contra Basel e Ludogorets - para igualar a marca antes de completar 30 anos. Raúl tinha 34 anos quando marcou o 71.º gol no torneio, nas quartas de final da edição 2010/2011, diante da Inter de Milão - o atacante marcou 66 pelo Real Madrid e cinco pelo time alemão.

O atacante espanhol, no entanto, marcou apenas um gol de pênalti, contra oito de Messi e sete de Cristiano Ronaldo - o português fez nove após cobranças de falta e o argentino, dois. O ex-jogador do Real Madrid não marcou nenhum. Em relação às grandes decisões, os três estão empatados: cada um marcou duas vezes em finais da Liga dos Campeões. Na semifinal, Cristiano Ronaldo leva a melhor: são oito, contra dois de Messi e um de Raúl. Na primeira fase, números parecidos: o argentino tem 38, o português, 36, e o espanhol, 37.

DISPUTA

Os dois maiores craques da atualidade brigavam até esta quarta-feira por mais um recorde na carreira. Messi e Cristiano Ronaldo tentavam, gol a gol, igualar a marca de Raúl. O craque argentino começou a quarta rodada da primeira fase com 69 gols e conseguiu derrotar o maior rival ao marcar dois gols contra o Ajax, na vitória por 2 a 0, em Amsterdã. Cristiano Ronaldo tinha 70 e não conseguiu marcar diante do Liverpool, no Santiago Bernabéu.

Aos 22 anos, Neymar, na segunda participação na Liga dos Campeões, marcou seis gols em 14 partidas, média de 0,42 gol em cada vez que entrou em campo. Na temporada passada, foram quatro gols em 10 confrontos. Nesse ano, são dois gols em quatro jogos.