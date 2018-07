Messi supera marca de Ronaldo como artilheiro do Barcelona

BARCELONA - O atacante argentino Lionel Messi, do Barcelona, superou nesta terça a marca de Ronaldo e a sua própria, ao ter marcado 48 gols nas 46 partidas que disputou com a camisa catalã nesta temporada.

Com o gol marcado diante do Shakhtar Donetsk, o craque tornou-se o maior artilheiro do Barça numa única temporada e superou a marca do Fenômeno em 1996/97 e também a própria em 2009/2010.

Além disso, o argentino lidera a classificação de artilheiros do Campeonato Espanhol, com 29 gols, também da Liga dos Campeões (9) e ainda a da Copa do Rei.