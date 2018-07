'Messi tem de jogar a final como eu', diz Maradona

O eterno ídolo argentino, Diego Maradona, deu um conselho para Lionel Messi para a decisão da Copa do Mundo, domingo, no Maracanã, entre Alemanha e Argentina. "No domingo, Messi terá de jogar como eu fiz para levantar a taça. Se ele conseguir, sou eu que vou esticar o tapete vermelho", declarou o ex-jogador durante o "De Zurda" (De canhota), programa que apresenta para a tevê venezuelana na noite de sexta-feira.

As declarações do craque se referem à final da Copa de 86, no México, o último título argentino em uma Copa do Mundo. Maradona teve uma atuação fundamental para a conquista. Mesmo bem marcado durante toda a partida, ele conseguiu dar um passe genial para Burruchaga, aos 38 minutos do segundo, tempo fazer o gol da vitória da Argentina sobre a Alemanha por 3 a 2, no Estádio Azteca.

"Ele tem de ser o jogador que decide a partida. O único medo que tenho é que esteja cansado. Neste jogo, ele não pode estar cansado. Acho que ele sabe disso. Se Messi falhar no domingo, ele apenas vai parecer que é um dos melhores do mundo", disse Maradona.

O desgaste físico é uma das principais preocupações de Messi e também do técnico Alejandro Sabella. A Argentina foi a equipe que mais jogou no horário das 13h - foram quatro das seis partidas do Mundial -, o que causou um desgaste maior na visão da comissão técnica. Além disso, a equipe se queixa de ter jogado a semifinal um dia depois da Alemanha.