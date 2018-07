Messi tem dobro do valor de mercado de Cristiano Ronaldo

O argentino Lionel Messi é o jogador de futebol com maior valor de mercado, com o dobro do valor do português Cristiano Ronaldo, segundo um estudo realizado por uma empresa suíça. A maior surpresa da lista é o fato de o atacante do Real Madrid aparecer em terceiro lugar, superado também pelo meia-atacante belga Eden Hazard, do Chelsea.

O estudo, realizado pelo Observatório do Futebol de Neuchâtel (Suíça), estima que o craque do Barcelona tenha valor de mercado de 255,3 milhões a 280,8 milhões de euros (algo entre R$ 897,7 milhões e R$ 987,4 milhões). Hazard (135,4 milhões a 148,9 milhões) e Cristiano Ronaldo (113,3 milhões a 124,7 milhões) aparecem a seguir.

O valor econômico dado aos jogadores pelos pesquisadores da empresa suíça leva em conta como fatores: atuação esportiva, idade, duração de contrato, trajetória, posição, sucessos alcançados, etc. A idade de Cristiano Ronaldo, único jogador entre os 20 primeiros com 30 anos ou mais, é apontada como um dos fatores que reduzem em parte seu valor estimado de mercado em relação aos demais.

Entre os brasileiros, o mais bem colocado é Neymar, que aparece em quarto na classificação, com valor de 89,6 milhões a 98,5 milhões de euros. O atacante naturalizado espanhol Diego Costa é o oitavo (69,9-76,9 milhões), seguido por Philippe Coutinho, em 17º (50,4-55,5 milhões) e Oscar, em 19º (47,5-52,3 milhões de euros).

Confira os 20 primeiros colocados do ranking de valor de mercado em milhões de euros:

1. Lionel Messi (Barcelona): 255,3-280,8

2. Eden Hazard (Chelsea): entre 135,41-148,9.

3. Cristiano Ronaldo (Real Madrid):113,3-124,7.

4. Neymar (Barcelona) : 89,6-98,5.

5. Sergio Agüero (Manchester City): 78,2-86,0.

6. Raheem Sterling (Liverpool): 73,7-81,0.

7. Paul Pogba (Juventus): 70,3-77,3.

8. Diego Costa (Chelsea): 69,9-76,9.

9. Alexis Sánchez (Arsenal): 67,8-74,6

10. James Rodríguez (Real Madrid): 62,5-68,8.

11. Luis Suárez (Barcelona): 60,0-66,0.

12. Antoine Griezmann (At. Madrid): 59,0-64,9

13. Francesc Fàbregas (Chelsea): 58,7-64,5.

14. Isco (Real Madrid): 57,2-62,9

15. Harry Kane (Tottenham): 53,5-58,9.

16. Gareth Bale (Real Madrid): 51,3-56,4.

17. Philippe Coutinho (Liverpool): 50,4-55,5.

18. Thibaut Courtois (Chelsea): 50,3-55,3.

19. Oscar (Chelsea): 47,5-52,3.

20. Karim Benzema (Real Madrid): 44,6-49,1