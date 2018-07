Messi teria recebido oferta russa para ganhar R$ 6,7 milhões por mês

SÃO PAULO - De acordo com o jornal El Mundo Deportivo, o meia Lionel Messi recusou uma oferta grandiosa para jogar no futebol da Rússia, palco da Copa do Mundo de 2018. A proposta que veio de um clube que não se revelou oficialmente deixaria o jogador argentino ainda mais endinheirado. O time em questão, de acordo com o jornal, estaria disposto a pagar um salário anual para Messi de 30 milhões de euros, o equivalente a R$ 81 milhões. Isso daria R$ 6,7 milhões por mês. Uma fortuna até mesmo para o melhor jogador do mundo. O contrato oferecido era de três temporadas.

Messi recusou e preferiu esticar seu contrato com o Barcelona. O meia argentino já disse em em outras ocasiões que não se vê jogando por outro clube, a não ser a seleção do seu país. O proposta parou no pai do jogador, Jorge, que negocia os contratos do filho famoso e bom de bola. No próximo dia 7, Messi deverá ganhar mais uma vez o título de melhor jogador do mundo, em eleição na Fifa. O El Mundo Deportivo informou que a proposta russa, apesar de recusada, serviu para que o pai de Messi conseguisse um aumento salarial para o jogador.

O futebol russo, uma espécie de terceira divisão dos campeonatos da Europa, tem a missão nos próximos anos de contratar jogadores em evidência para ganhar prestígio em 2018, quando sediará o Mundial.