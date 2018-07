Messi termina 2012 com 91 gols e leva Barcelona a mais uma vitória

A vitória sobre o Valladolid fora de casa foi a 16a do Barça em 17 jogos pelo Campeonato Espanhol e fez o clube catalão voltar a abrir nove pontos de vantagem sobre o vice-líder, o Atlético de Madri, que venceu o Celta de Vigo por 1 x 0 na sexta-feira.

O Barça tem o recorde de 49 pontos no torneio no atual estágio e tem 16 à frente dos atuais campeões e rivais do Real Madrid, que estão na terceira colocação e enfrentarão o Málaga, quarto na tabela.

O Valladolid conseguiu segurar o Barcelona até dois minutos antes do intervalo, quando Messi passou para Jordi Alba na esquerda, antes de Xavi completar o cruzamento para as redes.

Messi estranhamente desperdiçou um gol fácil no começo do segundo tempo, mas aumentou a vantagem do Barcelona aos 14 minutos, com a sua marca registrada de carregar a bola e finalizar.

Foi o 26o gol de Messi no Campeonato Espanhol e o 91o de 2012, estendendo o recorde de gols marcados em um só ano, que ele bateu no começo deste mês ao superar a marca de 85 gols do alemão Gerd Müller, que já durava 40 anos.

Javi Guerra marcou um gol para o Valladolid aos 44 minutos do segundo tempo, antes de Cristian Tello fazer o terceiro do Barça pouco depois de sair do banco.

O clube catalão estava sem o técnico Tito Vilanova, que foi submetido a uma cirurgia em suas glândulas salivares na quinta-feira e recebeu alta do hospital apenas horas antes do jogo deste sábado.

O assistente-técnico Jordi Roura assumiu a equipe temporariamente, até que Vilanova esteja bem o suficiente para retomar seu posto.

(Reportagem de Iain Rogers)