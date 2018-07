Messi treina até 10 horas por dia para voltar a atuar em janeiro

BUENOS AIRES - Lionel Messi está próximo de voltar ao Barcelona. De acordo com o jornal Marca, da Espanha, o argentino está realizando um trabalho intensivo de até 10 horas por dia para voltar a atuar já a partir de janeiro.

Se tratando de uma lesão no bíceps que o atormenta desde praticamente o início da temporada, Messi vive uma fase inédita em sua carreira, estando longe dos gramados e, consequentemente dos gols. E para retomar o posto de melhor jogador do planeta, o argentino está realizando um trabalho de recuperação em seu país e tem trabalhado de segunda a sábado e em períodos de até 10 horas por dia.

Até o momento, tudo ocorre como o esperado, com exames mostrando que Lionel Messi já está 100% recuperado da lesão, precisando apenas recuperar o ritmo de jogo. A previsão do Barcelona é que ele volte a atuar em janeiro, mais especificamente no duelo contra o Atlético de Madrid, no dia 11.