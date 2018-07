Messi vira desfalque e pode abrir espaço para Neymar

BARCELONA - O astro argentino Lionel Messi será desfalque para o Barcelona no jogo deste domingo, contra o Málaga, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Após sentir dores na coxa esquerda durante o empate com o Atlético de Madrid, na última quarta-feira, pela Supercopa da Espanha, ele será poupado pelo técnico Gerardo Martino. Assim, pode abrir espaço para a escalação do brasileiro Neymar como titular.

Messi deixou o jogo de quarta-feira ainda no intervalo. No dia seguinte, exames confirmaram que ele tinha um hematoma intramuscular no bíceps femoral do músculo da coxa esquerda. Apesar disso, o Barcelona manteve a dúvida sobre sua presença diante do Málaga até agora, anunciando neste sábado que o astro será poupado. "A evolução é satisfatória, mas não jogará por precaução", diz o clube.

Com a ausência de Messi, a tendência natural seria que Neymar ganhasse a chance para, enfim, ser titular do Barcelona. Mas Martino não quis confirmar a escalação dele. Em entrevista coletiva neste sábado, o técnico argentino disse que ainda não está convencido de que o atacante brasileiro possa aguentar os 90 minutos, já que não fez a pré-temporada completa com seus novos companheiros de clube.

"Neymar está evoluindo, está conhecendo melhor o elenco e o clube. Minha intenção é que quando ele jogue possa mostrar tudo o que sabe. Só porque Messi não estará, não significa que Neymar estará no time", afirmou Martino, que também ressaltou que a ausência do astro argentino não serve de desculpa para o Barcelona. "Temos um grande número de jogadores muito bons para fazer um bom jogo."