Messi volta a treinar, mas ainda é dúvida para final do Mundial

Lionel Messi voltou a treinar com o time do Barcelona neste sábado, em Yokohama, mas ainda é dúvida para a final do Mundial de Clubes da Fifa, neste domingo, contra o River Plate. O atacante se recupera de uma crise de cálculo renal, que o tirou da semifinal, disputada na quinta.

De acordo com o departamento médico do clube catalão, Messi já expeliu a pedra que causou as dores renais. Assim, pôde participar normalmente do treino deste sábado, ao menos nos primeiros 15 minutos, que foram liberados para a imprensa. O argentino treinou com bola e se mostrou em condições de jogo.

Antes da atividade, o técnico Luis Enrique afirmou que tanto Messi quanto Neymar estão se recuperando. Contudo, não garantiu a presença da dupla no jogo decisivo deste domingo. "Eles estão bem, estão melhorando", afirmou o treinador. "Falta um treino ainda e muitas horas antes da partida."

Neymar também treinou normalmente neste sábado. O brasileiro, que já havia trabalhado com o grupo na sexta, deu sinais de que está recuperado de uma pequena lesão fibrilar na coxa esquerda. Ele estava afastado do time desde a véspera do jogo contra o Bayer Leverkusen, na semana passada, pela Liga dos Campeões.

Mesmo longe da condição ideal, o brasileiro viajou ao Japão, mas ficou fora dos treinamentos de segunda e terça-feira. E não entrou em campo na partida da semifinal, contra o Guangzhou Evergrande, comandado por Luiz Felipe Scolari. Sem Neymar e Messi naquele jogo, Luis Suárez marcou os três gols da vitória fácil sobre o time chinês.