Messi volta a treinar e pode reforçar o Barcelona contra o Real

Sem jogar desde o fim de setembro, Messi pode voltar ao Barcelona exatamente no clássico contra o Real Madrid, sábado, no Santiago Bernabéu. O craque argentino, que se recupera de uma contusão no joelho esquerdo, voltou a treinar com o elenco do Barça nesta segunda-feira, na Espanha.

Por conta dessa lesão, sofrida há 50 dias, Messi sequer foi convocado pelo técnico Tata Martino para defender a Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo e desfalcou o time contra o Brasil. O Barça, por sua vez, sempre trabalhou com a hipóteses de ter o craque de volta diante do Real.

Mas Messi não foi o único a retornar aos treinos nesta segunda-feira. O croata Rakitic, que se tratava de dores na panturrilha direita, desde o último dia 4, também trabalhou com os demais jogadores do elenco que não foram convocados por suas seleções.

Junto de Messi e Rakitic estava o goleiro alemão Marc André ter Stegen, que na semana passada aproveitou o período sem jogos para passar por uma cirurgia dentária. Os brasileiros Rafinha e Douglas, entretanto, estão machucados e não jogam mais este ano.