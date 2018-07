Messi volta a vomitar antes de entrar e marcar gol em vitória do Barça

O argentino Lionel Messi voltou a sofrer com um problema crônico de sua carreira neste sábado. Ainda no banco de reservas do time catalão, antes de entrar em campo na goleada sobre o Deportivo La Coruña, pelo Campeonato Espanhol, o jogador foi flagrado vomitando no local.

Fora de ação nas últimas três semanas, graças a uma lesão na coxa direita, Messi entrou na partida aos 10 minutos do segundo tempo e provou que o ocorrido não afetou seu rendimento. Poucos minutos depois de entrar, ele marcou o quarto e último gol do Barça no jogo, fechando o placar em 4 a 0 para a equipe.

O histórico de vômitos do craque vem pelo menos desde 2011, em um clássico com o Real Madrid. Além de já ter passado mal algumas vezes com a camisa azul-grená, ele teve problemas defendendo a seleção argentina, chegando, inclusive, a vomitar durante a final da Copa do Mundo de 2014, quando a Argentina foi derrotada pela Alemanha.

Perguntado sobre o problema ainda no início de 2014, Messi chegou a afirmar que às vezes passava mal na própria casa. No mesmo ano, seu pai, Jorge Messi, falou sobre o distúrbio. "Já faz anos que ele tem isso [vômitos]. Foram feitos todos os exames necessários com grandes profissionais de Barcelona. Todos os médicos dizem que não há com o que se preocupar. Isso não acontece só com ele. Grandes atletas de outras modalidades também passam por isso."