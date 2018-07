Messi volta a vomitar antes de vitória do Barcelona pelo Espanhol

SÃO PAULO - Enquanto lida com a pressão da torcida e da imprensa pelos últimos resultados do Barcelona, Lionel Messi também sofre com seu corpo. Antes de sua equipe derrotar o Athletic Bilbao por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol, o atacante argentino teve mal súbito e vomitou quando os jogadores de ambos os clubes ainda estavam no túnel de acesso do Estádio Camp Nou.

A situação, no entanto, não atrapalhou o jogador na partida, que marcou o gol da vitória do Barcelona por 2 a 1. Essa é a quarta vez que o argentino é flagrado pelas câmeras passando mal. Ele vomitou. Posteriormente, o atacante do Barcelona já havia sentido mal antes das partidas contra Levante e Sevilla, além de também ter vomitado no último amistoso da seleção argentina, em partida contra a Romênia, no meio do gramado.

Sobre os mal-estares de Messi, o técnico do Barcelona, Gerardo Martino, acredita que o recente histórico de vômitos não irá atrapalhar o jogador em campo, embora reconheça a necessidade de investigação médica. "O Messi está bem. É algo que acontece habitualmente e ele já consultou especialistas. Não encontrou uma solução ainda, mas não é caso para alarmes. Entendo que não é normal vomitar, mas não afeta o seu trabalho. É algo que ele tem há algum tempo. No dia de um dos jogos, Messi estava com gripe e pensei que era por isso. Não é natural, mas não é nada de transcendente", tranquilizou.