Messi volta aos treinos no Barcelona

"A grande novidade do treino desta quinta-feira foi Leo Messi", disse o Barça em comunicado em seu site oficial.

O argentino, eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo nos últimos quatro anos, sofreu a contusão muscular no jogo de ida das quartas de final, contra o Paris St. Germain, no dia 2 de abril.

Ele não jogou na vitória do Barça por 5 x 0 sobre o Real Mallorca pelo Campeonato Espanhol quatro dias depois, mas entrou no segundo tempo da partida de quarta-feira passada em que o Barça eliminou o PSG graças aos gols marcados fora de casa.

O Barça, líder do Campeonato Espanhol, busca seu terceiro título europeu nos últimos cinco anos e disputará o jogo de volta da semifinal contra os alemães em casa, no dia 1º de maio.

