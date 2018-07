Messi volta com gol e Rafinha marca dois em goleada do Barcelona

No retorno de Lionel Messi ao Barcelona, o brasileiro Rafinha Alcântara roubou a cena e marcou duas vezes na goleada de 4 a 0 sobre o La Coruña, neste sábado, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. Recuperado de lesão, o atacante argentino também se destacou e deixou sua marca. Luis Suárez anotou o outro gol catalão.

O tranquilo triunfo em casa deixou o Barcelona na provisória segunda colocação da tabela, com 16 pontos. Só está atrás do Sevilla, que chegou aos 17 pontos ao vencer o Leganés por 3 a 2, fora de casa, mais cedo neste sábado. Atlético de Madrid e Real Madrid, ambos com 15 pontos, ainda jogarão na rodada.

Neste sábado, o Barcelona só contou com Messi a partir dos 10 minutos do segundo tempo. Antes disso, já vencia o La Coruña por 3 a 0, graças à atuação de Rafinha Alcântara. Aos 21, ele abriu o placar após tabela com Suárez. O segundo gol veio aos 36, após levantamento de Neymar na área e desvio de Piqué, em posição duvidosa. Rafinha pegou o rebote e finalizou para as redes.

Antes do intervalo, o Barcelona chegou ao terceiro gol. Neymar atuou como "garçom" e serviu Suárez, que ampliou a vantagem dos anfitriões. O placar só não foi maior porque o time catalão acertou duas bolas na trave.

No segundo tempo, Suárez deixou o gramado para a entrada de Messi, afastado da equipe nas últimas três semanas em razão de um problema muscular na coxa direita. Apenas três minutos depois, o argentino já deixava sua marca, em mais uma assistência de Neymar.

Depois disso, o Barcelona desperdiçou boas chances de aumentar a goleada. Mas acabou reduzindo o ritmo, principalmente após a expulsão de Laure, o que deixou o La Coruña em desvantagem numérica. Nos instantes finais, Mathieu mandou para o gol, mas a arbitragem assinalou um duvidoso impedimento.

O Barcelona volta a campo na quarta-feira para jogar pela Liga dos Campeões. Será o aguardado reencontro entre o time catalão e o técnico Joseph Guardiola, atual comandante do Manchester City, no Camp Nou. O Barcelona lidera o Grupo C, com seis pontos. O City tem quatro.