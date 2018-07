Messidoro é relacionado no Cruzeiro e pode estrear contra o Sport

O técnico Mano Menezes divulgou neste sábado a lista de relacionados no Cruzeiro para o duelo de domingo com o Sport, às 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a grande novidade foi a presença de Messidoro.

Contratado recentemente em uma troca que mandou Ramón Ábila para o Boca Juniors, o meia argentino de 20 anos disputou a Copa Libertadores pelo Sport Boys, clube boliviano para onde havia sido emprestado no início da temporada.

Assim, como estava atuando normalmente, Messidoro já havia se colocado à disposição para estrear. E, relacionado, pode ganhar uma chance neste domingo, uma vez que o time mineiro deve poupar os titulares visando o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, contra o Grêmio, também no Mineirão.

Embora tenha sinalizado que iniciará com uma equipe reserva, Mano relacionou os seus principais jogadores, como Fábio, Diogo Barbosa, Henrique, Robinho e Thiago Neves. As exceções são o zagueiro Digão e o atacante Rafael Sóbis, suspensos.

Confira a lista de jogadores relacionados no Cruzeiro:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael.

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Lennon.

Zagueiros: Arthur, Léo e Murilo.

Meio-campistas: Elber, Henrique, Hudson, Lucas Silva, Messidoro, Nonoca, Rafinha, Robinho e Thiago Neves.

Atacantes: Alisson, Raniel e Sassá.