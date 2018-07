'Meta do Barça é ganhar tudo no próximo ano', diz Lionel Messi

BARCELONA - Messi segue insaciável na busca por recordes e títulos. Após fechar 2012 com a marca histórica de 91 gols em um só ano, o astro argentino já planeja novos feitos para 2013, no qual espera poder voltar a festejar grandes conquistas e apagar de vez a decepção amargada no fim da temporada 2011/2012 do futebol europeu, quando foi eliminado junto com o Barcelona diante do Chelsea na semifinal da Liga dos Campeões.

O atacante acredita que o Barcelona merecia melhor sorte naquele mata-mata diante do time inglês, no qual ele próprio chegou a desperdiçar um pênalti no jogo de volta, na Espanha, fato ainda lembrado com tristeza pelo argentino, em entrevista dado ao jornal espanhol Mundo Deportivo, publicada nesta terça-feira.

"Espero poder tirar aquela espinha da garganta porque creio que tivemos méritos nas duas partidas para estarmos na final. Trabalharemos para estar outra vez em Wembley (palco da final desta edição da Liga dos Campeões) e conquistar tudo. Esse é o objetivo que fixamos e temos que aproveitar o momento que vivemos para alcançá-lo", ressaltou Messi, se referindo também ao fato de que o Barcelona foi campeão da Liga dos Campeões 2010/2011 após triunfar em uma final contra o Manchester United, realizada no Estádio de Wembley.

E o goleador deixou clara a sua fome por títulos ao colocar em segundo plano os seus feitos pessoais. "Acabei (2012) feliz pelos gols e os recordes, mas o ano poderia ter sido melhor quanto a títulos. Sempre digo que o importante é o coletivo e meus gols, sem títulos, não têm importância", completou Messi.

Na entrevista ao Mundo Deportivo, o goleador também lembrou que deseja a plena recuperação do técnico Tito Vilanova, que acaba de passar por uma cirurgia para retirada de um tumor na glândula parótida, e festejou o fato de ter acabado de acertar a renovação do seu contrato com o clube catalão, com o qual agora tem vínculo até 2018.

"Minha vontade é encerrar a carreira com o Barcelona e, com esta renovação, dou um passo a mais para cumprir esse sonho", disse Messi, que ainda teve como grande alegria em 2012 o nascimento do seu primeiro filho, Thiago, que veio ao mundo no último dia 2 de novembro. "A chegada do Thiago foi a melhor coisa que já me aconteceu. Foi um momento muito especial em minha vida", comemorou.