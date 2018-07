Meta do Corinthians é resgatar força no Itaquerão

O Corinthians tenta recuperar neste sábado, às 16h30, diante do Internacional, a sua força em casa para se aproximar do bloco dos líderes do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro não vence no Itaquerão há mais de dois meses, desde o dia 11 de abril, quando bateu a Ponte Preta por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista.

Desde então, foram duas derrotas (Guaraní, do Paraguai, pela Libertadores, e Palmeiras, pelo Brasileirão) e dois empates (Palmeiras, pela semifinal do Paulista, e San Lorenzo, pela Libertadores), sendo que na semifinal do Estadual o time foi eliminado na disputa por pênaltis. O Corinthians enfrenta o maior jejum de vitórias em casa desde a inauguração do estádio, em maio do ano passado.

Tite vai manter a base que atuou nos dois últimos jogos contra Grêmio e Joinville. A única mudança é a entrada do volante Petros no lugar de Bruno Henrique, machucado.

O treinador resolveu dar uma nova chance para o atacante Romero, apesar das críticas ao paraguaio – Vagner Love continua no banco. “A vez é do Romero ter oportunidades verdadeiras. O Vagner entrou mais de 30 minutos nos últimos dois jogos. Vamos dar condições ao Romero, senão se perde a noção de real avaliação de cada um”, justificou Tite.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS

Cássio; Fagner,Edu Dracena, Gil e Fábio Santos; Cristian, Petros, Renato Augusto e Jadson; Mendoza e Romero. Técnico: Tite

INTERNACIONAL

Alisson; William, Alan Costa, Juan e Ernando; Rodrigo Dourado, Nico Freitas, Jorge Henrique e Alex; Nilmar e Rafael Moura. Técnico: Diego Aguirre

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (PE)

Local: Itaquerão

Horário: 16h30

Transmissão: Pay-per-view