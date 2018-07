Meta do PSG é chegar à semifinal da Liga dos Campeões, diz Laurent Blanc

PARIS - Depois de chegar às quartas de final da edição passada da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain traçou como meta alcançar a semifinal do torneio nesta temporada, conforme revelou nesta segunda-feira o técnico Laurent Blanc. Ele assumiu o comando da equipe depois que Carlo Ancelotti foi para o Real Madrid.

"Para fazermos melhor que na última temporada, temos que chegar até as semifinais, o que seria um desafio. Porém, primeiro de tudo nós precisamos vencer nosso grupo, ganhando o maior número possíveis de pontos", diz Ancelotti, que vai comandar o PSG nesta terça-feira, contra o Olympiakos, na Grécia, durante a rodada inaugural da Liga dos Campeões.

Para este jogo, o treinador não vai poder contar com Alex, machucado. Uma opção seria promover a estreia de outro brasileiro. "Marquinhos não está pronto para jogar 90 minutos. Porém, as coisas mudaram sem Alex. Tem dois jogadores que podem suprir sua ausência, mas essa é uma decisão que eu vou tomar depois do último treino", explicou Blanc.

Com relação ao time que venceu o Bordeaux pelo Francês, podem aparecer entre os titulares o argentino Lavezzi e o uruguaio Cavani, que foram poupados na sexta-feira. Por outro lado, Pastore é desfalque certo e nem viajou para Atenas. A tendência, por isso, é Lucas ser titular.