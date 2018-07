Meta no São Paulo é entrar no G-4 antes da Copa

O São Paulo é o atual sétimo colocado do Campeonato Brasileiro. Caso vença o Guarani, neste domingo, às 16 horas, no Brinco de Ouro, em Campinas, a equipe poderá figurar entre os quatro melhores da competição. É exatamente esse o objetivo tricolor antes da paralisação para a Copa do Mundo.

"Depois do jogo contra o Internacional, nós mostramos que estamos totalmente focados no Brasileiro. A gente tem de ganhar estas partidas para terminar em primeiro ou entre os quatro, para ter uma tranquilidade depois da Copa", declarou o zagueiro Alex Silva.

Após o confronto diante do Guarani, o São Paulo terá mais duas partidas antes do Mundial. Vai a Goiânia enfrentar o Goiás e depois recebe o Grêmio no Morumbi. Apesar da preocupação com o Brasileiro, ninguém no clube esconde que a prioridade é a Libertadores.

"Mesmo que isso aconteça (a conquista da liderança), o Internacional é outra história. Agora a gente vai pensar só no Brasileiro", afirmou o técnico Ricardo Gomes, se referindo ao adversário das semifinais da competição continental.