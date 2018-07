'Metade da Copa está pronta', diz diretor do Comitê Organizador

BRASÍLIA - Diretor do Comitê Organizador da Copa de 2014, Ricardo Trade afirma que Copa das Confederações é o momento para testar operações e que, ao fim do torneio, a entidade vai se reunir com a Fifa para um balanço.

ESTADO - Em que nível está a preparação para a Copa do Mundo?

RICARDO TRADE - Estamos em um momento interessante. Como a proximidade da Copa das Confederações, já se começa a sentir que a competição está chegando, sente a efervescência de cada uma das cidades.

ESTADO - Em que a Copa das Confederações pode ajudar para 2014?

RICARDO TRADE - Podemos dizer que já temos a metade da Copa pronta. É ótima oportunidade para testar tudo ligado às operações, treinar equipes, voluntários, o funcionamento das estruturas...

ESTADO - E como vai ser ano que vem?

RICARDO TRADE - Imediatamente após a Copa das Confederações vamos nos reunir com a Fifa para ver acertos e erros. Teremos tempo hábil e estou mesmo convencido de que faremos uma Copa do Mundo inesquecível.