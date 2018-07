Metade dos filiados do ano é de Corinthians, Palmeiras e São Paulo

Mais da metade dos novos sócios-torcedores, 52%, de todo o Brasil neste ano aderiram a Corinthians, Palmeiras ou São Paulo. Até as 15h desta sexta-feira, 16 de outubro, 317.076 pessoas tornaram-se sócios de clubes de futebol em 2015. São 166.741 só para as três maiores torcidas paulistas.

O Corinthians lidera as adesões na temporada, com 64.084. Em uma análise do total de sócios, que ultrapassa 1,1 milhão, o estado de São Paulo lidera o ranking, seguido de Rio Grande do Sul e Rio. Os dados são do Torcedômetro, do portal Histórico Futebol Melhor.

O Internacional é o clube com mais adeptos no Brasil, com 146.907. Corinthians, com 129.123, Palmeiras, com 126.361, e Grêmio, com 86.953, fecham o G-4 dos planos de sócios dos clubes. Completam a lista dos dez primeiros colocados: São Paulo, Cruzeiro, Flamengo, Santos, Atlético-MG e Sport. Veja o gráfico.

No mês de outubro, que está na metade ainda, os clubes campeões em novos sócios não estão no topo da lista geral. O Atlético-MG é o campeão, com 3.484 novos associados em 16 dias. O time briga com o Corinthians pela primeira colocação no Brasileiro. Cinco pontos separam as duas. Em seguida vêm Remo, com 1.701, e Fortaleza, com 1.639.