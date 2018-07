Metrô estende horário em dia de jogo às 22h em São Paulo

Os jogos das 22 horas no Itaquerão terão metrô funcionando até à 0h30. A ampliação dos horários de funcionamento foi definida em reunião no início da tarde desta terça-feira entre o presidente do Corinthians, Mário Gobbi, e representantes do Governo de São Paulo, os secretários Jurandir Fernandes, dos Transportes, e Júlio Semeghini, do Planejamento.

A medida foi tomada depois que houve problemas no jogo da semana passada entre Corinthians e Bahia pela Copa do Brasil. A partida começou às 22 horas e muitos torcedores foram embora do estádio com o segundo tempo em andamento. O metrô fechou às 0h19. Alguns torcedores não conseguiram chegar à tempo.

Duas estações de metrô estão próximas ao estádio, Artur Alvim e Corinthians-Itaquera. A ampliação do horário, segundo quem esteve na reunião, será aplicada aos jogos que comecem às 22 horas e serão disputados em outros estádios, como o Pacaembu e o novo estádio do Palmeiras, o Allianz Parque.

O tempo foi determinado com o tempo que as pessoas levavam para sair do estádio durante os jogos da Copa do Mundo. Na visão dos técnicos dos transportes, é possível que um público entre 40 e 45 mil pessoas saiam do estádio e cheguem até a estação mais próxima em 30 minutos. Além do metrô, a uma linha de trem da CPTM que já opera nesse horário e sai da estação Itaquera entre 0h40 e 0h50.