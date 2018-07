Metrô nega São Paulo e diz que estação Butantã fecha à 0h30

Em suas redes sociais, o São Paulo informou aos seus torcedores nesta quarta-feira que a estação Butantã do metrô, a mais próxima do estádio do Morumbi, ficará aberta até 1 hora da manhã para receber os torcedores tricolores e do Atlético-MG após o duelo desta noite. A Via Quatro, administradora da Linha Amarela, entretanto, nega a informação. De acordo com ela, a estação terá seu horário de funcionamento estendido, mas só até 0h30. O Metrô garante a transferência para as outras linhas.

Sair do Morumbi sempre foi uma grande dificuldade para os torcedores após partidas noturnas no estádio. Os jogos que se iniciam às 21h45 não acabam antes das 23h30. Ainda é necessária uma boa caminhada até o corredor de ônibus mais próximo, na Av. Francisco Morato. De lá partem os ônibus que levam até as proximidades o Butantã.

A estação, entretanto, costuma fechar à 0h00, antes da chegada dos torcedores. Diante do Trujillanos, na primeira fase da Libertadores, o São Paulo convenceu o metrô a estender em meia hora o horário de fechamento da estação, da Linha Amarela. Desta vez, novamente a estação vai fechar à 0h30.