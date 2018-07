Metropolitano anuncia acerto com Léo Moura para a disputa do Catarinense

O veterano lateral-direito Leonardo Moura está de volta ao Brasil. Depois de passagens pelo futebol dos Estados Unidos e da Índia, o jogador de 37 anos foi anunciado como reforço do pequeno Metropolitano, clube que disputará a primeira divisão do Campeonato Catarinense.

"A chegada do Léo vai qualificar ainda mais o elenco. A contratação foi feita com o aval da diretoria, comissão técnica e todos os membros do departamento de futebol do clube. É uma aquisição muito importante na história do Metropolitano", declarou o diretor executivo do clube, Sidnei Loureiro.

Grande ídolo recente do Flamengo, Léo Moura marcou história no clube ao longo dos 10 anos que vestiu a camisa rubro-negra. Ele só deixou a Gávea no início do ano passado, quando aceitou uma proposta do emergente Fort Lauderdale Strikers, que buscava ganhar espaço em uma liga inferior dos Estados Unidos.

Mas sua passagem pelo país foi marcada por polêmicas. Depois de desentendimentos com a diretoria do Strikers, Léo Moura acertou a ida para o Vasco. Só que a péssima recepção da notícia tanto por parte dos flamenguistas quanto dos vascaínos fez o lateral mudar de ideia e cancelar a saída. Ele, então, acertou com o Coritiba, mas aí a transferência foi vetada pela Fifa, que proíbe que um atleta atue por três equipes profissionais diferentes no mesmo ano.

O jeito, então, foi ir para a Índia, atuar na reta final de 2015 pelo Goa FC na liga local, não reconhecida como profissional pela Fifa. Agora, Leonardo Moura chega ao Metropolitano para atuar em seu 13.º clube na carreira, depois de passagens por Botafogo, Vasco, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, entre outros. O time catarinense estreou com vitória no estadual deste ano - 1 a 0 sobre o Camboriú - e duela com o Avaí na quinta-feira.