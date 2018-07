Metzelder deixa Real Madrid e assina com o Schalke

Metzelder, que defende atualmente o Real Madrid. O jogador, que atuou na seleção alemã na Copa do Mundo de 2006, voltará ao seu país de origem no final desta temporada, quando acabará seu contrato com o clube espanhol.

O zagueiro, de 29 anos, acertou vínculo por três anos com o time alemão, de acordo com o treinador e diretor do clube, Felix Magath. No Schalke, Metzelder vai suprir a necessidade de mais um homem na defesa, já que o brasileiro Marcelo Bordon, com 34 anos, e Benedict Howedes podem deixar o clube na próxima temporada.

Metzelder se destacou no Borussia Dortmund, grande rival do Schalke, e se transferiu para o Real Madrid, no qual teve passagem discreta. Ele sofreu com lesões durante três temporadas e acabou perdendo seu espaço na seleção da Alemanha. Por causa do longo tempo longe dos gramados, o zagueiro deverá ficar de fora da equipe que disputará a Copa do Mundo da África do Sul, em junho.