'Meu pai é um lutador, assim como foi a vida toda', diz Edinho sobre luta de Pelé contra tumor

O filho de Pelé, Edinho, assumiu o cargo de técnico do Londrina no domingo e levou o time a uma vitória por 1 a 0 sobre o Cianorte e tranquilizou os torcedores sobre a saúde de seu pai, chamando-o de "um lutador".

Pelé, 81 anos, teve um tumor removido de seu cólon em setembro de 2021 e tem entrado e saído do hospital para quimioterapia regularmente desde então. Uma infecção urinária fez com que sua última internação no hospital fosse mais longa do que o planejado, mas o tricampeão mundial está agora de volta para casa, perto de Santos, a cidade e o clube onde fez seu nome. "Ele está bem. Ele está em uma dura batalha pela saúde, mas meu pai é um lutador, assim como ele foi a vida toda", disse Edinho a jornalistas.

"Ele ainda está lutando. Nossa família reza muito por ele e esperamos que ele se recupere". Edinho, que jogou no gol do Santos na década de 1990, disse não saber se seu pai assistiu à vitória de Londrina por 1 a 0 sobre o Cianorte no Campeonato Paranaense.

"Confesso que não sei", disse Edinho. "Mas ele vai descobrir assim que eu contar a ele. Estamos torcendo para que ele melhore acima de tudo o mais rápido possível."

Edinho, de 51 anos, é o técnico do sub-20 do Londrina, mas estava no comando temporário do time principal no jogo de domingo. Ele deve retornar às suas funções normais nesta semana com a chegada de Adilson Batista, novo treinador do time principal.