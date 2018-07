Mexes é suspenso por três jogos e desfalca o Milan

MILÃO - O polêmico clássico entre Milan e Juventus, que terminou em 1 a 1, no último sábado, segue tendo repercussão até agora. Nesta segunda-feira, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou a suspensão por três partidas do zagueiro Mexes, da equipe milanesa, por ter agredido o atacante Marco Borriello.

Mexes deu um soco na barriga do jogador adversário, quando este se posicionava para receber um lançamento. Como o lance aconteceu longe de onde estava a bola, não foi visto pela arbitragem, mas foi flagrado pelas câmeras de televisão. O zagueiro ficará de fora das partidas diante de Palermo, Lecce e Parma.

Por outros lances, Pirlo, da Juventus, e Muntari, do Milan, também foram julgados, mas absolvidos. A partida, válida pelo Campeonato Italiano, ficou marcada por um gol a favor da equipe milanesa que a arbitragem não viu, depois que Buffon defendeu uma cabeçada que já havia passado da linha de gol.

Esta não é a primeira vez que um jogador do Milan é punido nesta competição. Em partida pela 22.ª rodada, Ibrahimovic foi expulso por agredir Aronica, do Napoli, com um tapa. Depois, em julgamento, o sueco foi suspenso também por três jogos.