Mexicano obtém visto para jogar no Manchester United

O Manchester United informou nesta quinta-feira que "Hernández recebeu o visto de trabalho e estará com o clube" a partir de julho. Antes disso, porém, o atacante vai defender a seleção do México na Copa do Mundo da África do Sul, que será disputada entre os dias 11 de junho e 11 de julho.

Autor do gol do México na derrota para Holanda por 2 a 1, em amistoso disputado na quarta-feira, Javier Hernández, de 21 anos, foi contratado pelo Manchester United junto ao Chivas Guadalajara. O valor da transação não foi revelado, mas a realização de um amistoso na inauguração do novo estádio Jalisco, em Guadalajara faz parte do acordo.