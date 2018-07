Mexicano Peña espera nova chance após perder posição Peça-chave no time do técnico Miguel Herrera desde que ele assumiu a seleção mexicana para a disputa da repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo, o volante Carlos Peña caiu de produção na reta final de preparação para a competição e perdeu a titularidade neste Mundial para Andrés Guardado. No entanto, com a suspensão do outro volante titular, José Juan Vázquez, o jogador tem grandes chances de entrar em campo pelas oitavas de final, domingo, contra a Holanda, às 13 horas, no Castelão, em Fortaleza.