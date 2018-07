Mexicanos do Monterrey querem revanche

SÃO PAULO - O Monterrey tentará neste ano se redimir do vexame dado em 2011, quando chegou ao Mundial apontado como o terceiro time mais forte do torneio, depois de Barcelona e Santos, e acabou caindo logo na estreia, diante do Kashiwa Reysol. Após empate por 1 a 1 no tempo normal e uma prorrogação sem gols, a equipe mexicana perdeu por 4 a 3 nos pênaltis.

O time do México não era visto como perigoso por acaso. A equipe campeã da Concacaf contava com vários jogadores de bom nível e um ataque muito veloz e forte. "Vivemos uma boa experiência no ano passado e temos de aproveitá-la agora. Creio que podemos chegar ao Japão em melhor condição e pensar em fazer as coisas de outra maneira, pois temos uma equipe forte, com mentalidade vencedora e sede de revanche", disse o técnico Victor Vucetich.

A confiança do treinador se apoia no fato de a base da equipe ter sido mantida – a referência no ataque continua sendo o goleador Humberto Suazo, titular da seleção do Chile na Copa do Mundo de 2010. O argentino César Delgado é outro atacante perigoso. Rápido e bom finalizador, ele vestiu a camisa da seleção de seu país por vários anos.

Embora não faça parte do grupo de clubes mais tradicionais do futebol mexicano, o Monterrey tem se destacado nos últimos anos. Com os cofres cheios, a diretoria buscou talentos em toda a América do Sul. A estratégia deu certo e o clube ganhou o título nacional em 2009 e 2010. Neste ano, ganhou o Clausura 2012 e novamente a Liga dos Campeões da Concacaf – na decisão, superou o também mexicano Santos Laguna. Com sete gols, Suazo foi o artilheiro da competição – e levou o prêmio de melhor jogador do torneio.

EXPERIÊNCIA

É bom ficar de olho também em outro argentino, Neri Cardozo, talentoso meia revelado pelo Boca Juniors. Ele fez o gol do título da Concacaf deste ano e acumula a experiência de ter disputado o Mundial pelo Boca em 2007. Outro atacante que pode incomodar é Aldo de Nigris, irmão de Antonio de Nigris, aquele que jogou no Santos em 2006 e morreu em 2009.