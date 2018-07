Mexicanos elogiam o time da Holanda, mas mostram confiança

O México reconhece a força da Holanda, seu adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo, mas mantém a confiança de que pode conseguir a vitória. O jogo entre mexicanos e holandeses acontece no domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza.

"É um rival difícil e vamos ter entrar em campo atentos e concentrados", afirmou o goleiro Ochoa, que parou a seleção brasileira no empate pela segunda rodada do Grupo A. "Esperamos fazer uma grande partida. A Holanda tem bons jogadores, marca adiantado e é contundente, mas também vamos mostrar as nossas virtudes."

Para o zagueiro e capitão Rafa Márquez, a forte motivação vai ser uma das armas da seleção mexicana no jogo de domingo. "Estamos animados pela oportunidade de disputar as oitavas de final da Copa. Concordo que, pela sua história e por ter uma grande seleção, a Holanda é favorita, mas estamos bem e fazemos um bom trabalho."

O atacante Peralta, autor dos dois gols mexicanos na conquista da medalha de ouro na Olimpíada de Londres em 2012, acredita não apenas na vitória contra o Holanda, mas também que a sua seleção vai ficar com o título da Copa. "O nosso rival tem bons jogadores como outras seleções. Nós, do México, estamos muito focados no objetivo de terminarmos a Copa como campeões", avisou.