Mexicanos podem voltar à Libertadores e tirar vaga de times brasileiros

Fora da Copa Libertadores desde 2016, os times mexicanos podem retornar ao torneio e isso iria afetar diretamente o futebol brasileiro. Além do grau de dificuldade do torneio aumentar, a volta dos clubes do México também deve diminuir o número de vaga para os times do Brasil e da Argentina na competição organizada pela Conmebol.

O presidente-executivo da Liga MX, Enrique Bonilla, responsável pelo Campeonato Mexicano, foi quem comentou sobre a possibilidade. "Tenho conversar abertas com o presidente Alejandro Domínguez", comentou o dirigente, se referindo ao presidente da Conmebol.

Os times mexicanos estão fora da Libertadores desde 2016. Caso eles voltem, a ideia seria que o país tivesse duas vagas, que hoje estão nas mãos do futebol brasileiro e argentino.

Vale lembrar que os clubes do México nunca conquistaram a Libertadores, mas já fizeram boas campanhas. Em 2001, por exemplo, o Cruz Azul chegou na decisão e perdeu a final para o Boca Juniors. Em 2015, foi a vez do Tigres também ir até a final e parar diante do River Plate.