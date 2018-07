México avança com antecedência à fase final das Eliminatórias

A seleção do México se classificou com duas rodadas de antecedência para o hexagonal final das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2018. A vaga foi assegurada na noite de terça-feira, quando a equipe derrotou o Canadá por 2 a 0, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Os dois gols da partida saíram no primeiro tempo e foram marcados por Guardado, aos 17 minutos, em cobrança de pênalti, e Corona, aos 48. Assim, o México não só avançou como também manteve 100% de aproveitamento sobre o comando do técnico Juan Carlos Osorio, que assumiu o comando da equipe em outubro de 2015, após deixar o São Paulo.

O México é o líder do Grupo A, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Já o Canadá soma quatro pontos, assim como Honduras, que superou a seleção de El Salvador, lanterna da chave com dois, por 2 a 0, em casa, também na noite de terça.

ESTADOS UNIDOS REAGEM

Após tropeçar nos dois compromissos anteriores nas Eliminatórias da Concacaf, a seleção dos Estados Unidos se recuperou e entrou na zona de classificação do Grupo C ao golear a Guatemala por 4 a 0, em casa, na cidade de Columbus.

Dempsey abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo e Cameron ampliou aos 35. Na etapa final, Zusi, no primeiro minuto, e Altidore, aos 44, completaram a goleada. Com o resultado, os Estados Unidos chegaram aos sete pontos, em segundo lugar no Grupo C, com um a mais do que a Guatemala.

A chave é liderada por Trinidad e Tobago, com dez pontos, que goleou São Vicente e Granadinas, ainda sem pontos, por 6 a 0. Trevin Caesar foi o destaque da fácil vitória ao marcar duas vezes.

COSTA RICA ABRE VANTAGEM

A Costa Rica praticamente assegurou a sua passagem ao hexagonal final ao derrotar a Jamaica por 3 a 0, em casa, abrindo vantagem na liderança do Grupo B. Já o Panamá superou o Haiti por 1 a 0. Com isso, os costarriquenhos lideram a chave com dez pontos, seguidos por panamenhos, com sete, jamaicanos, com quatro, e haitianos, com apenas um.

As duas rodadas finais desta etapa das Eliminatórias da Concacaf serão disputadas apenas em setembro. Os dois melhores de cada grupo avançarão ao hexagonal final, fase em que serão definidos os três representes classificados para a Copa do Mundo de 2018 - o quarto colocado disputará uma repescagem contra um representante asiático.